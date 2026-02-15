A Milano, il decesso di un senzatetto nella notte di ieri, causato dal freddo intenso, porta a otto il bilancio delle vittime di strada nel 2026. La vittima, un uomo di circa 50 anni, era tra le persone senza dimora che vivono nelle zone periferiche della città. Sempre più persone arrivano nella città in cerca di aiuto, ma trovano difficoltà a trovare un letto caldo o un posto sicuro. La situazione si aggrava, anche perché molte di queste persone sono nuove arrivate, complicando i tentativi di intercettarle e offrire assistenza.

Milano, 15 febbraio 2025 – - “Ogni volta è una sofferenza grande. Questa e nnesima vita spezzata ci lascia sgomenti e ci pone degli interrogativi. Primo tra tutti: come comprendere e avvicinare queste fragilità?”. Quelle di chi a un riparo preferisce la strada rischiando di morire. Un rischio diventato purtroppo realtà per 8 clochard a Milano nell’arco di poco più di un mese. Significa un decesso ogni 5 giorni. A domandarselo è Costantina Regazzo, di Fondazione Progetto Arca, direttrice delle relazioni esterne, tra i più esperti nella gestione di interventi per i senza dimora e nella cabina di regia comunale del piano accoglienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano e la strage degli invisibili, ottavo senzatetto morto nel 2026. “Tanti nuovi arrivati difficili da agganciare”

Nel 2025, in Italia, sono morti 414 senzatetto, con Milano e Bergamo tra le città più colpite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.