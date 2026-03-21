Senago parcheggia negli stalli per disabili e… insulta gli agenti
Nel tardo pomeriggio di venerdì, una pattuglia della polizia locale nel quartiere Gaggiolo ha fermato un'auto parcheggiata negli stalli per disabili. L'automobilista, dopo essere stato invitato a spostarsi, ha reagito insultando gli agenti. La situazione si è fatta tesa, con il conducente che ha continuato a rivolgere insulti agli agenti presenti sul posto.
Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
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