Parcheggia male l'auto davanti a un ristorante poi insulta e minaccia il direttore e un cliente | denunciato

Un episodio di tensione si è verificato davanti a un ristorante italiano, dove un uomo ha reagito in modo aggressivo dopo essere stato invitato a spostare la propria auto. La situazione è degenerata con insulti e minacce, coinvolgendo anche il personale e altri clienti. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’individuo, evidenziando l’importanza di mantenere comportamenti civili in pubblico.

Quando dal ristorante gli hanno fatto notare che l'auto era parcheggiata male, l'uomo, un 57enne, ha dato in escandescenze, minacciando anche di usare uno spray al peperoncino.🔗 Leggi su Fanpage.it

In seguito a un episodio di parcheggio scorretto, si è verificata una lite tra il conducente e il proprietario di un noto ristorante.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta in un ristorante di Frosinone a seguito di una segnalazione di un cliente alterato che minacciava e disturbava il personale.

