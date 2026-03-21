Sempre autonomi ma così i giudici saranno più liberi

La riforma introduce la separazione delle carriere, garantendo che i giudici siano sempre indipendenti dai pubblici ministeri e dagli avvocati delle parti. Questa distinzione mira a mantenere la neutralità delle decisioni giudiziarie, assicurando che ogni giudice operi senza influenze o legami con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento. La modifica si basa sulla volontà di rafforzare l'autonomia del sistema giudiziario.

La separazione delle carriere che questa riforma attua ha alla sua base questo semplice principio: lo Stato mi garantisce che il giudice che deve decidere se io sono colpevole di ciò di cui mi si accusa è sempre terzo, senza legami con l'avvocato dell'accusa (il pm) e con quello della difesa. Non c'è vera separazione e terzietà, se il giudice - pensando che potrebbe un giorno ritrovarsi il pm che ha di fronte eletto nel Consiglio superiore della magistratura e chiamato a decidere della sua carriera - non si sente del tutto libero, se così ritiene, di dargli torto. Dicono i sostenitori del no: ciò a cui punta questa riforma è il controllo della politica sulla magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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