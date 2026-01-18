Elisa Caffont, atleta di snowboard alpino, ha migliorato le sue prestazioni durante la stagione olimpica, consolidando la sua posizione tra le atlete di vertice a livello internazionale. Dopo aver ottenuto i primi podi nel circuito maggiore negli ultimi anni, Caffont si prepara ad affrontare le Olimpiadi con rinnovata fiducia, considerando questa esperienza come un capitolo importante nel suo percorso sportivo.

Elisa Caffont ha effettuato un notevole salto di qualità nel corso della stagione olimpica, alzando ulteriormente l’asticella dopo i progressi dell’ultimo biennio (in cui aveva ottenuto i primi podi nel circuito maggiore) e diventando stabilmente una big internazionale dello snowboard alpino. La 26enne bellunese, dopo nove delle diciassette gare in calendario, si trova in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 grazie ad un eccellente ruolino di marcia. L’azzurra ha conquistato oggi a Bansko il secondo successo della carriera, ma il primo in gigante parallelo dopo l’affermazione dello scorso 20 dicembre nello slalom di Davos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Elisa Caffont: “Le Olimpiadi saranno una storia a parte, ma credo sempre più in me stessa”

Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: successo di Elisa Caffont! Podi anche per Messner e March

Snowboard, Elisa Caffont seconda nel PGS di Scuol! Vince Hofmeister al rientro dall’infortunio

Elisa Caffont si è piazzata al secondo posto nel PGS di Scuol, nel gigante parallelo, confermando la sua competitività nel circuito mondiale. La gara, quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025-2026, si è conclusa con Hofmeister che ha prevalso al rientro dall’infortunio. La competizione ha mostrato l’elevato livello degli atleti, con Caffont che ha dimostrato costanza e determinazione nel corso della manifestazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

UN FIORE SBOCCIATO Si vede soprattutto d’inverno, va sullo snowboard, si chiama… ELISA CAFFONT! Numeri pazzeschi per l’azzurra in questa stagione di Coppa del Mondo! Podi individuali prima del 25/26: 3 Podi individuali dal 25/26: 4 Vitto - facebook.com facebook

UN FIORE SBOCCIATO Si vede soprattutto d’inverno, va sullo snowboard, si chiama… ELISA CAFFONT! Numeri pazzeschi per l’azzurra in questa stagione di Coppa del Mondo! Podi individuali prima del 25/26: 3 Podi individuali dal 25/26: 4 Vitto x.com