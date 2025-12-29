La proposta di riforma della magistratura ordinaria mira a separare le carriere di giudici e pm, sostenendo che così si promuoverebbe una maggiore vicinanza tra giudici e politica. Tuttavia, questa soluzione solleva dubbi sulla reale indipendenza dei giudici, mettendo in discussione i principi di imparzialità e terzietà che dovrebbero caratterizzare il sistema giudiziario. Un’analisi critica di questa proposta è fondamentale per comprendere le sue implicazioni.

di Giovanni Antoci* Il cavallo di battaglia dei sostenitori della legge costituzionale di riforma della magistratura ordinaria è costituito dall’argomento secondo cui sarebbe necessario rendere il giudice, così dicono, “davvero terzo”. Come se la terzietà del giudice non fosse già un dato di fatto, certo e incontestabile, attestato, ad esempio, dalla rilevantissima percentuale di assoluzioni o da ciò che più semplicemente avviene giornalmente nelle aule di giustizia, costoro sottolineano la presenza, nell’art. 111 della Costituzione, dell’aggettivo “terzo” accanto all’aggettivo “imparziale”. Da qui la presunta necessità di porre il giudice in una “organizzazione diversa da quella del pm” (cit. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Seaparazione delle carriere, così giudici e pm saranno più prossimi alla politica. Altro che terzietà e imparzialità!

Leggi anche: Intervista a Ruggieri: “Con la separazione delle carriere finisce l’era dei giudici condizionati dai Pm”

Leggi anche: Separazione delle carriere, Camera civile salentina: “Rafforza la terzietà del giudice”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

REFERENDUM GIUSTIZIA/ “Separazione delle carriere, perché è una riforma necessaria ma non risolutiva” - La separazione del carriere, sulle quali prossimamente italiani saranno chiamati al referendum costituzionale, è stata caricata di troppe aspettative ... ilsussidiario.net