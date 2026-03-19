Sella ora basta errori Ad Avellino una gara tosta

A pochi giorni dalla trasferta di sabato ad Avellino, Luca Conti ha parlato della prossima partita e della corsa per evitare i play out. Il dirigente ha risposto alle domande sulla situazione della squadra e sulla sfida in programma. La gara si preannuncia difficile e richiede attenzione, considerando le recenti difficoltà del team.

A pochi giorni dalla trasferta di sabato ad Avellino, Luca Conti ha risposto ad alcune domande sulla partita e sulla volata per evitare i play out in casa Sella. Come avete lavorato negli ultimi giorni in palestra dopo la sconfitta contro la Fortitudo? "Il nostro modo di lavorare in palestra non è cambiato: contro la Fortitudo abbiamo giocato una buonissima partita per 35 minuti, forse una delle migliori in trasferta. Dobbiamo avere la consapevolezza che se giochiamo in quel modo possiamo battere chiunque". Pensa che il fatto che la società abbia rinnovato la fiducia a coach Di Paolantonio possa portare maggiore serenità in palestra e in partita? "Sicuramente dà fiducia avere lo stesso nucleo di giocatori e coaching staff: a mio avviso abbiamo fatto un buon percorso, anche se i risultati non ci stanno premiando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Sella, ora basta errori. Ad Avellino una gara tosta" Articoli correlati Il Milan ora si fa sentire. Chiamata del club ai vertici dell'Aia: "Ora basta errori"Il giorno dopo Milan-Como, la rabbia per l’infortunio di Pavlovic, colpito duramente alla tibia sinistra da Van der Brempt, si mischia all’amarezza... Basket serie B Interregionale. Stosa Virtus, il tecnico Evangelisti: "A Torino gara tosta, ora sfida con Cecina»La Stosa ha inaugurato il girone di ritorno di serie B interregionale con una bella vittoria a Torino sul parquet del Don Bosco Crocetta.