Il Sella Ferrara ha subito una pesante sconfitta interna contro il Mestre, che ha aggravato la crisi del club. Dopo la gara, l'allenatore Di Paolantonio ha ammesso di essere responsabile della situazione attuale. La squadra si trova ora in una fase complicata, con il futuro ancora da definire. La situazione rimane aperta e senza ulteriori dettagli ufficiali.

La crisi del Sella Ferrara si è approfondita dopo la pesante sconfitta interna contro il Mestre. Il futuro della squadra è incerto e il coach Di Paolantonio ha assunto la piena responsabilità della situazione critica. L’allenatore ha ammesso che si tratta della prestazione peggiore della stagione, con una squadra sovrastata su ogni fronte. La delusione è palpabile e il pubblico ha reagito con fischi, segnando un momento di rottura nella fiducia tra tifoseria e campo. Non c’è via d’uscita immediata: l’obiettivo è la salvezza a tutti i costi, ma la strada è dissestata da errori ripetuti. Il peso della responsabilità sull’allenatore. Gianmarco Marchini non è presente nel quadro dei fatti attuali, ma è Di Paolantonio a tenere le redini in questo momento buio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sella: crollo interno, Di Paolantonio si assume la colpa

Articoli correlati

Muffa all'interno della casa popolare. La protesta: "Dicono che è colpa mia perché non faccio arieggiare"Diamo spazio alla segnalazione di un lettore, residente in una casa popolare nel territorio di Russi: "Si tratta di grave presenza di muffa, condensa...

Il crollo delle mura urbiche di Montefalco, paura all’alba. “Forse colpa dell’acqua”Montefalco (Perugia), 6 marzo 2026 – Paura intorno alle 6 di ieri per il crollo di una decina di metri delle mura urbiche, che per fortuna non ha...