Secondo ciclo Sostegno art 6 e art 7 nelle Università | BANDI ancora aperti ecco le scadenze
Le università hanno aperto i bandi per il secondo ciclo del percorso di sostegno previsto dagli articoli 6 e 7 del DL 712024, modificato dal DL 1272025. Le scadenze per la presentazione delle domande sono ancora aperte e variano a seconda dell’ateneo. I candidati interessati devono consultare i rispettivi bandi per conoscere le date precise e i requisiti richiesti.
Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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