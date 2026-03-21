Secondo ciclo Sostegno art 6 e art 7 nelle Università | BANDI ancora aperti ecco le scadenze

Le università hanno aperto i bandi per il secondo ciclo del percorso di sostegno previsto dagli articoli 6 e 7 del DL 712024, modificato dal DL 1272025. Le scadenze per la presentazione delle domande sono ancora aperte e variano a seconda dell’ateneo. I candidati interessati devono consultare i rispettivi bandi per conoscere le date precise e i requisiti richiesti.