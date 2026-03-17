Secondo ciclo Sostegno tre anni di servizio o titolo estero nelle Università | ecco i BANDI già pubblicati pochi giorni per la domanda

Sono stati pubblicati i bandi per il secondo ciclo del percorso di sostegno nelle università, riservato a chi ha completato almeno tre anni di servizio o possiede un titolo estero. La procedura riguarda i bandi previsti dagli articoli 6 e 7 del DL 712024, modificato dal DL 1272025 e convertito con modificazioni dalla legge. Le domande devono essere presentate entro pochi giorni.