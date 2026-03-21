La seconda giornata del Mondiale di Torun vede protagonisti Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli e Nadia Battocletti, che si confrontano nelle rispettive gare. A un anno dai Mondiali indoor di Nanchino, recuperati dopo la pandemia, gli atleti italiani sono al centro dell’attenzione con le loro prestazioni. Le competizioni proseguono con diverse sfide in programma, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo.

A un anno di distanza dai Mondiali indoor di Nanchino (recuperati dopo la fine della pandemia) e a due dai Mondiali di Glasgow, la massima rassegna globale al coperto torna in Europa (prima del doppio appuntamento in programma in India e Kazakhstan nelle prossime due edizioni), nell’impianto di Torun già teatro degli Europei 2021, nella regione polacca di Kujawy Pomorze, in Pomerania, per il Mondiale indoor numero tre in altrettanti anni, edizione n. 21 in totale. In rappresentanza di 118 paesi, l’unico evento globale in pista del calendario 2026 vedrà impegnati 674 atleti. La seconda giornata si apre con l’eptathlon, senza Dario Dester, che si è ritirato per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seconda giornata chiave per l’Italia al Mondiale di Torun: Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli e Nadia Battocletti in prima linea

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