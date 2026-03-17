Mondiali indoor di Torun le azzurre a caccia di medaglie | Dosso e Battocletti guidano l’Italia

Dal 20 marzo si svolgono a Torun i Mondiali indoor di atletica leggera con la partecipazione di atlete italiane. Dosso compete nei 60 metri e Battocletti nei 3000, mentre altre atlete italiane sono iscritte in diverse discipline. La competizione vede protagoniste le rappresentanti italiane che cercano di ottenere piazzamenti e medaglie. La rassegna si svolge in Polonia fino alla fine del mese.

Dal 20 marzo in Polonia scatta la rassegna iridata: riflettori su Dosso nei 60 metri e Battocletti nei 3000, ma le chance azzurre sono diffuse in più discipline. Scattano venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, i Campionati Mondiali indoor di atletica leggera. L’Italia femminile si presenta con ambizioni importanti, trascinata da alcune punte di eccellenza ma con diverse carte da giocare in più discipline. Grande attesa nei 60 metri per Zaynab Dosso, protagonista di una stagione straordinaria. L’azzurra ha firmato il record italiano con 6.99, condividendo la miglior prestazione mondiale stagionale con Julien Alfred. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del meeting gold del... Tutto quello che riguarda Mondiali indoor Temi più discussi: Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Italia ai Mondiali di Atletica indoor 2026: i 26 convocati per Torun. Doualla da record; Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati. Mondiali indoor atletica 2026: gli italiani nelle prime 10 posizioni nelle liste stagionali. Dosso, Fabbri e Furlani volanoL'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Diversi ... oasport.it Mondiali indoor 2026: Furlani sfida Saraboyukov e Tentoglou nel lungoLa gara di salto in lungo maschile ai Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun è tra gli eventi più attesi. L’Italia punta su Mattia Furlani, campione iridato in carica, a difendere il titolo. Furlani ... it.blastingnews.com Torun: gli orari azzurri ai Mondiali indoor La rassegna iridata da venerdì a domenica in Polonia con 26 atleti italiani. Gare della mattina tra le 10 e le 14, sessione pomeridiana-serale dalle 17.30 alle 21.30. Leggi shorturl.at/l8VRj #atleticaitaliana #WorldAt - facebook.com facebook Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate #SkySport x.com