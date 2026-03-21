Nel film “Hustle” del 2022, l’attore Adam Sandler pronuncia la frase “Se l’ossessione batte il talento” mentre cerca di incoraggiare un giovane giocatore di basket spagnolo, scosso dalla prima esperienza con il mondo professionistico. La scena mette in evidenza il confronto tra impegno e capacità naturale, lasciando intendere come la dedizione possa superare le doti innate.

Da Bjørgen a Bjørndalen: quando la fatica produce medaglie olimpiche. Se i risultati prodotti da chi lavora sodo e con costanza sono facilmente misurabili, l'inclinazione naturale verso qualcosa si deve necessariamente affidare a valutazioni oggettive. E forse una contrapposizione tra queste due cose non è così netta L’ossessione batte il talento”. Da quando Adam Sandler ha pronunciato questa frase nel film “Hustle” (2022), per motivare un giovane cestista spagnolo mortificato dal primo contatto con il mondo statunitense, legioni di formatori aziendali hanno iniziato a produrre slide e costruire storytelling per dare profondità a un concetto che sta insieme nella finzione cinematografica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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L’ossessione batte il talento