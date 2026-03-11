Sinner soffre ma batte il talento Fonseca | è ai quarti a Indian Wells con Alcaraz all’orizzonte

Sinner supera una partita difficile contro il talento brasiliano Joao Fonseca, vincendo in due tie break. La sfida si è svolta agli ottavi di finale a Indian Wells. Ora il tennista italiano si prepara ad affrontare il favorito Alcaraz nei quarti di finale. La sfida tra i due giocatori si avvicina, promettendo un match di grande livello.

Una vittoria sofferta in due tie break contro la giovane promessa del tennis mondiale, il brasiliano Joao Fonseca. Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale a Indian Wells, primo Master 1000 della stagione, e aspetta l’americano Tien, con all’orizzonte la possibile e auspicabile finale contro Carlitos Alcaraz. Un match difficile. La partita non ha tradito le attese. Prima le notizie: vince Sinner in due set (7-6, 7-6) con una buona dose di sofferenza. Nel primo set annulla tre set point, nel secondo è costretto ad andare al tie break dopo essere stato avanti 5-2. Bene, non benissimo: c’è ancora da lavorare, soprattutto sul calo mentale del secondo set. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

