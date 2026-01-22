Inter la corsa Scudetto passa dall’intensità | Chivu alza l’asticella

L’Inter punta sull’intensità come elemento chiave per rafforzare la propria corsa allo Scudetto. Nelle prossime settimane, ad Appiano Gentile, la squadra lavorerà per aumentare il livello di impegno e determinazione, obiettivi fondamentali per migliorare le prestazioni e consolidare la propria posizione in campionato. La scelta di Chivu di alzare l’asticella testimonia l’importanza di questa strategia nel percorso stagionale dei nerazzurri.

Milano, nelle prossime settimane, ad Appiano Gentile, l’Inter ha scelto una parola chiave per rilanciare la propria candidatura allo Scudetto: intensità. È su questo principio che Cristian Chivu e il suo staff stanno impostando il lavoro quotidiano, con sedute già fisicamente impegnative e destinate ad aumentare di livello. La convinzione interna è chiara: per competere fino in fondo servono ritmi più alti, continuità mentale e una cattiveria superiore nei momenti che decidono le grandi partite. L’attacco nelle notti che contano. Il primo fronte riguarda la fase offensiva contro avversari di alto profilo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Lo scontro Inter-Napoli potrebbe definire la corsa allo scudetto, dice Chivu

Bergomi analizza la corsa Scudetto: l'elogio a Chivu e il duello tra Inter e Milan

