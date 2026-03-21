Il gruppo Scrigno sta pianificando di aprire circa cento nuovi punti vendita in Italia entro il 2026, con particolare attenzione al Piemonte, dove rafforzerà la propria presenza commerciale. L’obiettivo è incrementare la rete di distribuzione e ampliare l’offerta di prodotti. L’espansione fa parte di una strategia di crescita che coinvolge diverse regioni del paese nel prossimo triennio.

Il gruppo Scrigno trasforma la sua presenza commerciale in Piemonte con un piano di espansione che porterà a circa cento nuovi punti vendita entro il 2026. La prima apertura è già realtà a Torino, dove lo showroom in via Francesco De Sanctis funge da hub per architetti e designer. Con un fatturato del 2025 superiore ai 150 milioni di euro, l’azienda punta a rafforzare il dialogo progettuale attraverso questi spazi dedicati. L’iniziativa nasce dalla volontà di integrare l’eredità storica dell’acquisizione di Rintal con l’offerta attuale del gruppo, creando un punto d’incontro tra design e consulenza tecnica. Il CEO Fabrizio Campanella ha spiegato come questa sede torinese rappresenti un modello replicabile per tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scrigno: 100 nuovi punti vendita entro il 2026

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