Roma | 30.000 nuovi parcheggi a pagamento entro il 2026 | ecco dove

Roma ha annunciato che entro il 2026 saranno realizzati 30.000 nuovi parcheggi a pagamento. La decisione nasce dalla crescente necessità di gestire meglio il traffico e ridurre il caos nelle strade centrali. I nuovi stalli sorgeranno in zone strategiche, come i quartieri più trafficati e vicino alle aree commerciali. La città promette di migliorare la mobilità e alleggerire le strade più congestionate. Le autorità hanno già avviato i lavori per la pianificazione.

Roma Cambia Faccia: 30.000 Nuovi Stalli a Pagamento e la Rivoluzione della Sosta. Roma si prepara a una svolta nella gestione dei parcheggi. L'assemblea capitolina ha approvato un piano che prevede l'aumento di 30.000 stalli a pagamento, con la trasformazione di aree attualmente gratuite e l'introduzione di nuove tariffe. La decisione, formalizzata a febbraio 2026, mira a ottimizzare l'utilizzo degli spazi e a migliorare la mobilità urbana, ma solleva già polemiche tra residenti e associazioni di categoria. Un Piano Industriale per la Sosta: Dalla Visione Atac alla Delibera Capitolina. Le radici di questa riorganizzazione affondano nel luglio 2024, quando Atac ha avviato un piano industriale per rivedere la gestione della sosta a Roma.