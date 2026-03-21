In campioni extraterrestri non contaminati è stato individuato un DNA alieno completo, appartenente a forme di vita sviluppatesi al di fuori della Terra. I campioni sono stati analizzati in laboratorio e mostrano sequenze genetiche che non corrispondono a organismi terrestri noti. L'analisi si è concentrata sulla composizione e sulla struttura delle molecole presenti nei campioni prelevati dall’asteroide.

Nei campioni dell’asteroide Ryugu sono state trovate adenina, guanina, citosina, timina e uracile. Si tratta di tutte le cinque basi azotate che compongono il DNA e l’RNA, ovvero le molecole alla base di ogni forma di vita conosciuta. Il DNA alieno non si sarebbe formato sulla Terra, ma nel cosmo, dando adito a nuove teorie sull’origine del Sistema Solare. DNA alieno, l’incredibile scoperta La ricerca è stata condotta da un gruppo di scienziati guidati da Toshiki Koga, dell’Agenzia giapponese per le scienze marine e terrestri. Il risultato dello studio pluriennale è stato pubblicato sull’autorevole rivista scientifica Nature Astronomy, con risultati imprevisti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scoperto DNA alieno nei campioni dell'asteroide, si tratta di forme di vita sviluppatesi fuori dalla Terra

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