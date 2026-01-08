Asteroide appena scoperto si avvicinerà alla Terra il 10 gennaio | è grande quanto la meteora di Chelyabinsk

Un nuovo asteroide, di dimensioni comparabili a un autobus e simile nella grandezza alla meteora di Chelyabinsk, è stato rilevato dal sistema SynTrack Robotic Telescope. Secondo le ultime osservazioni, si prevede che l'oggetto si avvicinerà alla Terra il 10 gennaio. La scoperta sottolinea l'importanza del monitoraggio continuo dei corpi celesti potenzialmente pericolosi e della ricerca di eventuali rischi associati.

