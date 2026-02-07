Alle 21 | 05 di stasera un asteroide appena scoperto sorvolerà la Terra | 2026CC ha un diametro di 24-55 metri

Alle 21:05 di stasera l’asteroide 2026CC passerà vicino alla Terra. È stato scoperto il 5 febbraio dalla NASA e ha un diametro tra i 24 e i 55 metri. Per ora, non ci sono rischi di impatto, ma l’evento ha attirato l’attenzione di astronomi e appassionati.

L'asteroide 2026CC, identificato il 5 febbraio 2026 da un sistema di sorveglianza automatizzato della NASA, ha un diametro compreso tra i 24 e i 55 metri. Alle 21:05 ora italiana di oggi 7 febbraio sorvolerà la Terra a una velocità di 36.000 chilometri orari.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su 2026CC asteroide Asteroide appena scoperto si avvicinerà alla Terra il 10 gennaio: è grande quanto la meteora di Chelyabinsk Un nuovo asteroide, di dimensioni comparabili a un autobus e simile nella grandezza alla meteora di Chelyabinsk, è stato rilevato dal sistema SynTrack Robotic Telescope. Serata evento: ecco cosa succederà stasera alle 21:21 in La notte nel Cuore su Canale 5 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su 2026CC asteroide Argomenti discussi: Progetto Scienza 2022 I luoghi della Sci; Furti in abitazione, sette tentativi in poche ore tra città e provincia; Calcio in tv: Coppa Italia, Atalanta-Juve; Milano Cortina 2026, il calendario delle gare e dove vederle in tv. Alle 21:05 di stasera un asteroide appena scoperto sorvolerà la Terra: 2026CC ha un diametro di 24-55 metriL'asteroide 2026CC, identificato il 5 febbraio 2026 da un sistema di sorveglianza automatizzato della NASA, ha un diametro compreso tra i 24 e i 55 metri ... fanpage.it Stasera voglio rivederlo. L’ho trovato sia su YT che su Prime. In entrambi i casi è suddiviso in tre parti. Mi piace sempre molto e lo considero uno dei più belli di King.l’unica pecca a mio avviso sono i dialoghi forse un po troppo terra terra a volte facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.