Scoperte rocce che si formano in soli 35 anni!

Ricercatori in Regno Unito hanno osservato per la prima volta la formazione di rocce litificate in un periodo di appena 35 anni. Questa scoperta riguarda un processo che generalmente richiede tempi molto più lunghi, e i risultati sono stati documentati attraverso studi sul campo. La notizia è stata pubblicata da LE VOCI DI DENTRO e solleva interrogativi riguardo agli effetti su ambienti e territori.

Ricercatori UK documentano per la prima volta una litificazione in soli 35 anni, sollevando preoccupazioni per ecosistemi e territorio Agli esseri umani, però, piace fare le cose più in fretta e così un gruppo di ricerca dell’università di Glasgow ha di recente fatto una scoperta sorprendente: materiale di scarto industriale sta subendo quello che definiscono “ciclo delle rocce antropoclastiche rapido”, trasformandosi in roccia in un periodo di appena 35 anni (!) e sollevando grande preoccupazione per il benessere degli ecosistemi e la gestione del territorio. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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This Meteorite Crater is One of a Kind on Earth

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