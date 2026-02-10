Mattia Sozzi è morto a soli 35 anni stroncato da una grave malattia

È morto a soli 35 anni Mattia Sozzi, dopo aver combattuto per anni contro una grave malattia. La sua scomparsa ha lasciato sgomento tra amici e familiari, che ricordano un ragazzo forte e determinato.

Ha lottato per anni con una maledetta malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo: Mattia Sozzi è morto a soli 35 anni. Originario di Castione della Presolana, paesino montano affacciato su Valcamonica e lago d'Iseo, è cresciuto nella frazione di Lantana e oggi abitava a Fino del Monte con.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Nella chiesetta di Sant'Anna ad Azzonica, frazione di Sorisole, si susseguono silenziosi i visitatori che rendono omaggio a Carlo Pasta, scomparso a 12 anni a causa di una grave leucemia.

Leonardo Chiminelli, 44 anni, è morto dopo aver combattuto contro una malattia.

