Addio a Liliana giovane mamma stroncata dalla malattia a soli 35 anni

Liliana Caisin, giovane mamma di 35 anni, è morta a causa di una grave malattia che l’ha colpita negli ultimi mesi. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e parenti, che ricordano il suo sorriso e la forza mostrata durante la battaglia. La famiglia ha condiviso un messaggio toccante su Facebook, parlando di Liliana come di qualcuno che ora “sta con gli angeli”. La comunità si stringe intorno ai suoi cari in questo momento difficile.

"Purtroppo ci ha lasciati per stare con gli angeli": è l'ultimo messaggio pubblicato dai familiari sulla bacheca Facebook di Liliana Caisin. Il suo cuore si è fermato per sempre sabato 21 febbraio, in un letto dell'ospedale Sant'Anna di Brescia, stroncata da una malattia che non le ha lasciato scampo. Aveva solo 35 anni. Originaria della Moldavia, Liliana viveva a Brescia da oltre quindici anni, città in cui aveva costruito il proprio percorso di vita e cresciuto il figlio. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa tra i membri della comunità moldava locale, che l'hanno ricordata con profondo dolore, stringendosi attorno al figlio e agli altri familiari in questo momento di grande sofferenza.