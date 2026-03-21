Nella notte tra venerdì e sabato, due giovani di circa vent’anni sono deceduti in un incidente a Milano. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Campania e viale Corsica, dove una moto e un taxi si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 sono morti in seguito ad un incidente stradale accaduto a Milano sabato 21 marzo intorno alle 4 di mattina. Coinvolta la moto su cui erano in sella e un taxi all'incrocio tra viale Campania e viale Corsica, nella zona est della città. Sul posto sono subito giunti i mezzi di soccorso, con alcune automediche e diverse ambulanze, ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: i ventenni erano in arresto cardiaco. Troppo gravi i traumi riportati in ogni parte del corpo. Il ragazzo alla guida della moto, una Kawasaki Ninja 650, si chiamava Mithum Sandeepa Perera Kuranage ed era residente a Capannori, in provincia di Lucca, mentre la ragazza, originaria di Locate Triulzi, si chiamava Elisa Teodora Dranca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontro tra moto e taxi a Milano, morti due ventenni

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INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI

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