Milano scontro mortale tra moto e taxi | vittime due ventenni

A Milano, un incidente mortale ha coinvolto una moto e un taxi in un incrocio semaforico, causando la morte di due giovani ventenni. Le prime ricostruzioni indicano che lo scontro si è verificato sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un tragico sinistro stradale ad un incrocio semaforico ha portato alla morte di due ventenni. Dalle prime ricostruzioni è emerso che lo scontro è avvenuto tra una moto e un taxi Un tragico incidente stradale avvenuto a Milano ha portato alla morte di due giovani ventenni, la ragazza aveva 20 anni, mentre il ragazzo 23. Il sinistro mortale è avvenuto intorno alle 4 di notte e i due si trovavano sopra una motocicletta, in particolare una Kawasaki. Secondo le prime ricostruzioni, si sono scontrati contro un’auto, guidata da un 61enne che è ferito ma non gravemente. La dinamica è stata ricostruita tramite le prime ipotesi delle autorità competenti, ma potrebbero esserci aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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