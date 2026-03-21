Milano scontro tra una moto e un taxi | morti due ventenni

A Milano, intorno alle 4 di notte, una moto si è scontrata con un taxi tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo. A perdere la vita sono stati una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni. Il taxi era guidato da un uomo di 61 anni. La tragedia ha causato la morte dei due giovani coinvolti nell’incidente.

Una tragedia in piena notte, intorno alle 4, ha scosso Milano: una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni hanno perso la vita a causa di uno schianto della loro moto contro un taxi guidato da un 61enne tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo a Milano. Le ipotesi sulle cause. Immediati i soccorsi arrivati sul posto: ambulanza, vigili del fuoco e Polizia locale per tutti i rilievi del caso. Al vaglio degli investigatori le esatte dinamiche che hanno portato a questo scontro mortale. L’uomo di 61 anni alla guida del taxi ha riportato ferite non gravi. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, per i due giovani non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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