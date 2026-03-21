Dalle prime ore del mattino, i dipendenti di Service Key, l’azienda responsabile delle pulizie nei negozi IKEA, hanno deciso di scioperare. La protesta riguarda le condizioni di lavoro, e la UILTuCS ha richiesto un confronto immediato. Lo sciopero coinvolge i lavoratori e le lavoratrici che operano nei punti vendita, creando un'interruzione nei servizi di pulizia.

Dalle prime luci dell'alba, i lavoratori e le lavoratrici della Service Key – la società che ha in appalto i servizi di pulizia per i punti vendita IKEA – hanno incrociato le braccia. Un presidio che andrà avanti per tutta la giornata, indetto per protestare contro una situazione lavorativa descritta ormai come insostenibile. Al centro della vertenza ci sono gravi irregolarità nei pagamenti e una gestione dell'organizzazione del lavoro che i sindacati definiscono caotica. A questo si aggiunge un vero e proprio "muro di gomma": i dipendenti denunciano infatti la totale impossibilità di interfacciarsi con la sede centrale dell'azienda. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sciopero delle pulizie all’IKEA, i lavoratori Service Key incrociano le braccia. UILTuCS: “Condizioni inaccettabili, subito un confronto”

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