Sciopero al Ruggi | i lavoratori Colser incrociano le braccia
Il personale della Colser Società Cooperativa, impiegato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ha annunciato uno sciopero per mercoledì 4 febbraio 2026 a partire dalle 9. Durante questa giornata, le attività saranno sospese per un intero turno di lavoro, in segno di protesta. La protesta riguarda questioni relative alle condizioni di lavoro e al rinnovo dei contratti.
Stop alle attività per un intero turno di lavoro. I dipendenti della Colser Società Cooperativa, impiegati presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, sciopereranno mercoledì 4 febbraio 2026 a partire dalle ore 9. La mobilitazione rappresenta.🔗 Leggi su Salernotoday.it
