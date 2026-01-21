Sciopero al Ruggi | i lavoratori Colser incrociano le braccia

Il personale della Colser Società Cooperativa, impiegato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ha annunciato uno sciopero per mercoledì 4 febbraio 2026 a partire dalle 9. Durante questa giornata, le attività saranno sospese per un intero turno di lavoro, in segno di protesta. La protesta riguarda questioni relative alle condizioni di lavoro e al rinnovo dei contratti.

