Contratto fermo e criticità operative | i lavoratori easyJet incrociano le braccia

I piloti e gli assistenti di volo di easyJet hanno incrociato le braccia ieri. Lo sciopero, durato quattro ore, ha coinvolto molti lavoratori e ha causato disagi ai passeggeri a Fiumicino. La protesta nasce dalle difficoltà legate al contratto fermo e alle criticità operative che da tempo colpiscono la compagnia.

Fiumicino, 1 febbraio 2026 – Adesione definita “massiccia” allo sciopero nazionale di quattro ore proclamato per la giornata di ieri, che ha coinvolto piloti e assistenti di volo dipendenti di easyJet. L’astensione dal lavoro si è svolta nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 17.00 e ha interessato il personale navigante della compagnia. A darne notizia è Uiltrasporti, che in una nota sottolinea come la partecipazione allo sciopero rappresenti un segnale chiaro del clima che si respira tra le lavoratrici e i lavoratori. Secondo il sindacato, la mobilitazione è la conseguenza diretta di un profondo malessere legato allo stallo nel rinnovo del contratto collettivo, al progressivo deterioramento delle relazioni industriali e alle numerose criticità operative e organizzative che continuano a incidere sulle condizioni di lavoro del personale di volo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su easyJet Contratto

Ultime notizie su easyJet Contratto

