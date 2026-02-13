Uffici stampa | Assostampa Trapani si applichi protocollo Anci-Fnsi

Assostampa Trapani ha chiesto con fermezza che venga applicato subito il protocollo Anci-Fnsi negli uffici stampa della Pubblica Amministrazione, dopo aver riscontrato molteplici casi di mancato rispetto delle norme di trasparenza e correttezza nella comunicazione ufficiale.

Uffici Stampa e Pubblica Amministrazione: Assostampa Trapani sollecita il rispetto del protocollo Anci-Fnsi. Assostampa Trapani ha espresso preoccupazione per la gestione degli uffici stampa nella provincia e nei comuni circostanti, chiedendo l’applicazione del protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI). L’obiettivo è garantire trasparenza, professionalità e il rispetto delle normative vigenti nella comunicazione pubblica. Un quadro di irregolarità e la necessità di chiarezza. La nota, inviata il 13 febbraio 2026 tramite PEC ai vertici degli enti locali e all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, denuncia una situazione di “sistematica violazione” delle leggi che regolano l’informazione istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Save the Children e l’Anci hanno firmato un protocollo d’intesa per portare avanti nuove iniziative a tutela dei diritti dei minori.

