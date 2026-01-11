Leonardo Durante | dalla cattedra al microfono tra scuola podcast e nuove responsabilità di divulgazione

Da laprimapagina.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Durante si distingue per il suo percorso tra insegnamento e divulgazione scientifica, unendo l’esperienza in aula alla diffusione di conoscenze attraverso podcast e altre iniziative. In un contesto italiano in cui il ruolo della scuola tecnica è al centro del dibattito, il suo lavoro contribuisce a promuovere una visione più approfondita e consapevole delle competenze tecnico-scientifiche. Un esempio di impegno che attraversa diverse sfere educative e culturali.

In un’Italia dove il dibattito sull’efficacia della scuola tecnica è sempre più centrale, il nome di Leonardo Durante circola spesso in relazione a due dimensioni diverse ma intrecciate: quella dell’insegnamento tecnico e quella della divulgazione scientifica. È docente di Sistemi Automatici e Controlli presso l’ Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Roma, dove è attivo da anni tra laboratori, robotica e progetti con studenti. La sua comparsa nelle cronache nazionali e internazionali è legata principalmente a una selezione di riconoscimenti nel campo educativo: nel 2021 è stato inserito tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize, un premio internazionale volto a valorizzare l’insegnamento nel mondo, tra oltre 8. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

leonardo durante dalla cattedra al microfono tra scuola podcast e nuove responsabilit224 di divulgazione

© Laprimapagina.it - Leonardo Durante: dalla cattedra al microfono, tra scuola, podcast e nuove responsabilità di divulgazione

Leggi anche: Spintoni tra alunni durante l’uscita dall’aula: il Tribunale condanna la scuola per difetto di vigilanza e spiega quando scatta la responsabilità

Leggi anche: Galimberti: “Eliminare il ruolo dei docenti per cacciare i cattivi maestri dalla scuola. chi non è all’altezza deve lasciare la cattedra”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.