Coltivare il merito e promuovere la mobilità sociale | il corso della Scuola Sant’Anna per i docenti della scuola secondaria superiore

La Scuola Sant’Anna di Pisa propone un corso di Alta Formazione dedicato ai docenti della scuola secondaria superiore. L’obiettivo è fornire strumenti educativi per valorizzare il merito, favorire l’inclusione e promuovere la mobilità sociale. Il percorso si rivolge a professionisti interessati a sviluppare approcci interdisciplinari per contrastare le diseguaglianze e sostenere un’educazione più equa e inclusiva.

Come riconoscere e valorizzare il merito a scuola senza lasciare indietro nessuno? Quali strategie educative possono davvero incidere sulla mobilità sociale degli studenti, contrastando diseguaglianze, stereotipi e dispersione scolastica? A queste domande prova a rispondere il Corso di alta formazione "Coltivare il merito e promuovere la mobilità sociale. Strategie educative per docenti delle scuole secondarie di secondo grado", promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il percorso formativo, che si terrà dal 12 al 14 marzo 2026 in presenza a Pisa, è pensato per offrire ai docenti strumenti teorici e operativi per rafforzare il ruolo della scuola come leva di equità, orientamento e crescita dei talenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Al via le candidature per Me.Mo., il programma della Scuola Universitaria Sant'Anna di Pisa che favorisce la mobilità sociale attraverso l'orientamento universitario: scuole e docenti chiamati a segnalare studentesse e studenti

