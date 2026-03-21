L'azzurra Laura Pirovano si è aggiudicata la Coppa del mondo di discesa libera, superando in classifica l'atleta tedesca Aicher. Durante l'ultima discesa stagionale, ancora in corso, Pirovano si è posizionata al comando dopo aver concluso le prime quindici run. La gara si svolge in un contesto di competizione internazionale, con numerosi atleti impegnati nelle diverse tappe.

L'azzurra Laura Pirovano ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera. Nell'l'ultima discesa stagionale - ancora in corso - si è portata al comando, dopo le prime quindici,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sci, Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera: superata la tedesca Aicher

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