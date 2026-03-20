Nella prima gara delle Finali di sci alpino a Kvitfjell, Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella discesa, portandosi in testa alla classifica di specialità della Coppa del Mondo 2025-2026. La sciatrice italiana si trova ora in una posizione di vantaggio, ma dovrà mantenere alta la concentrazione per difendersi dalle tre concorrenti che la seguono nella classifica.

Nella prima gara delle Finali ci sarà un’azzurra in lotta per una classifica di specialità della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: a Kvitfjell (Norvegia) Laura Pirovano è in testa alla graduatoria di discesa e dovrà difendersi da tre avversarie. L’azuurra, essendo prima in classifica, è padrona del proprio destino: arrivando tra le prime due sarà certa del successo. Arrivando terza, invece, Pirovano dovrà sperare che la tedesca Emma Aicher non vinca. Con un piazzamento tra la quarta e l’ottava posizione, invece, l’azzurra dovrà sperare che la teutonica non arrivi tra le prime due. Con un piazzamento tra la nona e la 12ma posizione, inoltre, l’italiana dovrà auspicare che la tedesca non salga sul podio, mentre con il 13° o il 14° posto l’azzurra dovrà sperare che Aicher resti fuori dalle prime 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se…I possibili incastri con Emma Aicher

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