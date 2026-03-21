LIVE Sci alpino Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Laura Pirovano sfida Aicher per la Coppa del Mondo!

Oggi si svolge la discesa libera femminile delle finali di sci alpino a Lillehammer. La gara vede in pista atlete di diversi paesi, con Laura Pirovano e Aicher tra le protagoniste principali. La competizione è seguita in diretta e aggiornata costantemente, offrendo ai tifosi un quadro completo delle posizioni e delle performance durante l’intera discesa. La giornata si presenta ricca di emozioni e sfide tra le concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera femminile delle finali di sci alpino di Lillehammer. Sulla storica pista norvegese Laura Pirovano sfida Emma Aicher per la Coppa di specialità dopo la splendida doppietta siglata in Val di Fassa che le ha concesso di balzare al comando. Si partirà alle 12.30 con la discesa dell’elvetica Malorie Blanc, con le big della disciplina che si susseguiranno dal pettorale 5 al 15. Laura Pirovano dovrà difendere un tesoretto di 28 punti sulla rivale tedesca Emma Aicher. Per l’azzurra la ghiotta possibilità di portare a casa la Coppa di specialità a margine dei clamorosi risultati maturati nel superbo mese di marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Laura Pirovano sfida Aicher per la Coppa del Mondo! Articoli correlati LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera... LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: DIRETTA: Pirovano inizia davanti ad Aicher. Goggia nelle retrovieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10. Una selezione di notizie su Laura Pirovano Temi più discussi: Sci alpino oggi · Laura Pirovano alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica di discesa, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano inizia davanti ad Aicher. Goggia nelle retrovie; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Discesa libera femminile alle Finals di Coppa del mondo 2026: i pettorali e la start list delle italiane · Sci alpino. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano non brilla, brusca frenata di Aicher per nascondersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:52 Si chiude qui ... oasport.it Laura Pirovano alla vigilia della resa dei conti: l'Azzurra non nasconde la sua emozioneSabato si correrà la gara più importante della carriera per l'atleta di Spiazzo, che ha preferito non forzare nell'ultima prova. msn.com Finali di Lillehammer al via! Domani occhi puntati sulla discesa… e su Laura Pirovano, pronta a giocarsi tutto nella corsa alla coppa di specialità Velocità, tensione e un finale di stagione tutto da vivere! facebook SCALDIAMO I MOTORI Le prime cronometrate di libera hanno aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpino! A Kvitfjell, il migliore degli azzurri è Florian Schieder: terzo tempo per lui! Buone anche le prove di Dominik Paris e Laura Pirovano, attacca x.com