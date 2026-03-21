Laura Pirovano ha vinto la gara di discesa libera a Lillehammer con il tempo di 1.30.85, conquistando così la Coppa del mondo di specialità. Ha superato la rivale tedesca Aicher e ottenuto il suo terzo successo in carriera. La vittoria ha chiuso la stagione di sci alpino femminile con un risultato importante per l’atleta italiana.

Grandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato la coppa del mondo di disciplina. Prima di lei ne aveva vinte quattro Sofia Goggia. In questa gara la trentina si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica americana Breezy Johnson in 1.31.00 e la tedesca Kira Weidle - Winkelmann in 1.31.10. Solo quinta la tedesca Emma Aicher, unica rivale di Pirovano per la coppa di disciplina ma ancora in corsa per la coppa del mondo. La classifica Per l'Italia in classifica Nicol Delago 7a in 1.31.36, sua sorella Nadia11a in 131. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sci, impresa Pirovano: l'azzurra vince la Coppa del mondo di discesa libera. Superata la rivale tedesca Aicher

Articoli correlati

Leggi anche: Sci, Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera: superata la tedesca Aicher

Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se…I possibili incastri con Emma AicherNella prima gara delle Finali ci sarà un’azzurra in lotta per una classifica di specialità della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: a Kvitfjell...

Aggiornamenti e notizie su Sci impresa Pirovano l'azzurra vince la...

Temi più discussi: Pirovano campione del mondo: trionfa nella Coppa di discesa libera; Super Pirovano, vince anche a Lillehammer e conquista la Coppa del Mondo; Chi è Laura Pirovano e perché la sua Coppa di discesa è più di una favola; Laura per entrare nella storia dell'Italjet: Pirovano pettorale 14 per la discesa-verità, Aicher partirà con l'11.

Sci, Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera: superata la tedesca AicherGrandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato ... ilmattino.it

Sci, Laura Pirovano vince la coppa del mondo di discesaL'azzurro Dominik Paris - 37 anni tra neppure un mese - ha vinto in 1.45.37 l'ultima discesa della stagione sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. È la sua settima vittoria su questa ... ilsecoloxix.it

Una fenomenale Laura PIROVANO ha conquistato la terza vittoria consecutiva in discesa imponendosi con margine nella classifica di Coppa del Mondo della specialità. La ventottenne di Spiazzo, dopo avere trionfato per due volte in Val di Fassa, ha dettato l facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa #SkySport x.com