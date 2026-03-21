Sci impresa Pirovano | l' azzurra vince la Coppa del mondo di discesa libera È tutto incredibile

Laura Pirovano ha vinto la discesa libera a Lillehammer con il tempo di 1.30.85, aggiudicandosi così la Coppa del mondo di specialità. L’atleta italiana ha ottenuto il suo terzo successo in carriera e ha concluso la stagione con questa vittoria. La gara si è svolta sulla pista norvegese, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

Grandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato la coppa del mondo di disciplina. Prima di lei ne aveva vinte quattro Sofia Goggia. In questa gara la trentina si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica americana Breezy Johnson in 1.31.00 e la tedesca Kira Weidle - Winkelmann in 1.31.10. Solo quinta la tedesca Emma Aicher, unica rivale di Pirovano per la coppa di disciplina ma ancora in corsa per la coppa del mondo. «È tutto incredibile» «Ho una paura folle di farla cadere, questa coppa. Davvero non so cosa dire: se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolte le parole, oggi è davvero incredibile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Laura Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera e l'ultima discesa stagionale. Grandissima impresa dell'azzurra a Lillehammer #ANSA x.com