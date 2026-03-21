Sci di fondo oggi in tv sprint tl Lake Placid 2026 | orari programma streaming

Oggi in tv si svolge l’ultima gara sprint della Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La manifestazione vede in gara diversi atleti, anche se Klaebo non partecipa. La giornata si concentra sulle prove di sprint, con orari e programmazione disponibili per lo streaming.

Giornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l’ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo in relazione alla stagione 2025-2026. Si va in scena dalle 15:30 per le qualificazioni e dalle 18:00 per le finali, in un ultimo assaggio di velocità che, però, non comprende il più forte di tutti. Il motivo è anche abbastanza comprensibile, e si ricollega ai fatti di Drammen con la caduta tremenda che ha costretto Klaebo a saltare la 50 km di Oslo. Occasione per tanti, e in particolare ultima della carriera per Federico Pellegrino, che si ritrova così a poter dare il colpo di coda finale a una grandissima carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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