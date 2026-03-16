Coppa del Mondo sci di fondo Lake Placid 2026 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 sta per terminare con le ultime gare a Lake Placid, negli Stati Uniti. La competizione, che si svolge in questa località già sede di eventi olimpici in passato, prevede un programma ricco di gare, con orari e copertura tv e streaming da verificare. Gli atleti si preparano per le ultime sfide della stagione.

Si avvicina la conclusione della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Ultimo giro oltreoceano, a Lake Placid, luogo già noto per precedenti esperienze di Olimpiadi Invernali anche se oramai lontane nel tempo. In pratica, si tratta di tirare le somme di una stagione forse non lunga, e forse nemmeno con troppa storia in testa, ma piena di avvenimenti, specie olimpici. In casa Italia, tutta la concentrazione è inevitabilmente su Federico Pellegrino, che potrà consolidare in modo definitivo un terzo posto in Coppa del Mondo che ha dimostrato di strameritare, vista la grande costanza all’interno dell’annata. Proprio nell’anno conclusivo della sua carriera, a 35 anni, si sta prendendo un risultato tutto da rimarcare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo sci di fondo Lake Placid 2026: programma, orari, tv, streaming Articoli correlati Coppa del Mondo sci di fondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streamingTorna in scena la Coppa del Mondo di sci di fondo, e lo fa a Oberhof: la città tedesca ospiterà un fine settimana particolarmente importante perché... Coppa del Mondo sci di fondo Goms 2026: programma, orari, tv, streamingUltimo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo in arrivo prima che le Olimpiadi si prendano l’intero palcoscenico. Contenuti e approfondimenti su Coppa del Mondo sci di fondo Lake... Temi più discussi: L’Italia tocca 147 vittorie nella Coppa del mondo femminile, Curtoni sale a quota 4; Sci, Coppa del Mondo femminile: la discesa Val di Fassa, incredibile bis di Laura Pirovano; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Laura Pirovano trionfa in discesa in Val di Fassa. Coppa del mondo di sci, Franzoni secondo in discesa a CourchevelGiovannI Franzoni regala un altro podio all'Italia: l'azzurro è secondo in 1.47.35 nella discesa di Coppa del Mondo di Courchevel sulla pista Eclipse. Con questo risultato Franzoni consolida anche il ... sport.sky.it I qualificati per le finali di Coppa del Mondo in superG. C’è anche Christof InnerhoferLa cancellazione del secondo superG maschile in programma a Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, porta con sé ... oasport.it Si chiude in bellezza la stagione di Coppa del Mondo di Snowboard. Nello Slalom di Gigante Parallelo a Val Saint-Come il vincitore della Coppa del Mondo generale e di Gigante parallelo chiude con un secondo posto la sua fantastica stagione. Terzo posto p - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, il SuperG maschile di #Courchevel A causa di una forte nevicata non verrà recuperato #SkySport x.com