Sci di fondo oggi in tv 10 km tc Lake Placid 2026 | orari programma streaming

Oggi in televisione si svolge la gara di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione si tiene nell’ambito di un evento di tre giorni che segna la conclusione della stagione. Dopo questa gara, si terrà un saluto collettivo e la fine delle competizioni per l’annata 2025-2026.

Coppa del Mondo di sci di fondo al passo d’addio per l’annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, due 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica in programma, con alcune questioni che hanno fatto parlare nel corso dell’ultima settimana. Innanzitutto, Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese, dopo lo spavento di Drammen, ha deciso di presentarsi al via anche negli States per non lasciare nulla d’intentato nella sua stagione dominante tra le stagioni dominanti. E poi, chiaramente, Federico Pellegrino che vola negli States per archiviare definitivamente la pratica terzo posto assoluto in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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