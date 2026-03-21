Dominik Paris domina la discesa libera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci 2026

Dominik Paris si è aggiudicato la vittoria nella discesa libera a Kvitfjell, in Norvegia, durante le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Questa gara ha segnato la quinta vittoria in carriera dello sciatore italiano sulla stessa pista. La competizione è stata la prima delle finali stagionali e ha visto Paris precedere gli altri atleti in una prova molto attesa.

Dominik Paris domina per la la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell (Norvegia) che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo dello sci alpino. Per il trentaseienne della Val d’Ultimo si tratta del primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera, il ventesimo in discesa. E sette di questi, hanno preso forma proprio nella località sede dei Giochi Olimpici del 1994. Secondo al traguardo, staccato di soli 19 centesimi, lo svizzero Von Allmen. Più lontani tutti gli altri, a cominciare da Vincent Kriechmayr, terzo a 0?60 per completare il podio di giornata. A seguire, la quarta piazza è di Alexis Monney che paga 0?66 a Domme, con Miha Hrobat quinto a 0?86. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dominik Paris domina la discesa libera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci 2026 Articoli correlati Finali di Coppa del Mondo, prima prova di discesa a Kvitfjell: Hrobat il più veloce, Schieder terzo e Paris sestoLo sloveno guida il primo allenamento sulla Olympiabakken con 14 centesimi su Alexander. Leggi anche: Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma Tutti gli aggiornamenti su Dominik Paris Discussioni sull' argomento Capolavoro Paris, sono 20 in discesa: rivivi il successo nelle Finali; Sci alpino, Dominik Paris ritrova la pista favorevole di Kvitfjell: i precedenti; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Allegre davanti nel secondo training a Kvitfjell, sabato la discesa finale con Schieder che c'è e Franzoni salito di livello. Discesa di Kvitfjell: fenomeno Paris, batte Von Allmen e centra il 25° successo in CoppaL'azzurro che compirà 37 anni il 14 aprile torna a vincere dopo un anno con una gara capolavoro. Ottavo Alliod, Schieder 10° davanti a Franzoni ... msn.com L'azzurro Dominik Paris - 37 anni tra neppure un mese - ha vinto in 1.45.37 l'ultima discesa della stagione sulla pista olimpica di Kvitfjell, vicino a Lillehammer. E' la sua settima vittoria su questa pista dove l'anno scorso fece doppietta con il superG, la 25/a in c facebook SCALDIAMO I MOTORI Le prime cronometrate di libera hanno aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpino! A Kvitfjell, il migliore degli azzurri è Florian Schieder: terzo tempo per lui! Buone anche le prove di Dominik Paris e Laura Pirovano, attacca x.com