Nella tappa di Norvegia della Coppa del Mondo di sci, Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile, dimostrando grande abilità sulla neve. L’atleta si è detta emozionata e senza parole dopo la vittoria. Sul lato maschile, Paris ha ottenuto un risultato notevole. La gara ha visto protagonisti atleti italiani, con risultati che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

KVITFJELL (NORVEGIA) – Paris fra gli uomini e Laura Pirovano fra le donne. La Coppa del mondo di sci in Norvegia parla solo italiano. Laura Pirovano è la regina della discesa libera. La 28enne di Trento non sbaglia a Kvitfjell alle finali di Lillehammer, difende il primato in classifica di specialità su Emma Aicher e mette la ciliegina sulla torta vincendo l’ultima discesa stagionale. L’azzurra ferma il cronometro sul tempo di 1’30"85 e precede di 0"15 la statunitense Breezy Johnson. Terza Kira Weidle-Winkelmann (+0"25) seguita dall’austriaca Ariane Radeler (+0"29) e da Aicher, quinta a 0"37 da Pirovano, che chiude con 536 punti e un margine di 83 lunghezze sulla tedesca e 123 sulla campionessa olimpica in carica Johnson. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sci coppa del mondo femminile: Laura Pirovano regina della discesa libera in Norvegia. Emozionatissima: “Non so cosa dire”

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