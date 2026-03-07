Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026 | Laura Pirovano al comando in discesa!

Nella classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026, Laura Pirovano si posiziona al primo posto nella prova di discesa. Mikaela Shiffrin rimane in testa alla classifica generale dopo la seconda discesa disputata in Val di Fassa. La competizione continua con le atlete che si sfidano su diverse piste e discipline.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della seconda discesa della Val di Fassa. La fuoriclasse statunitense svetta con 1133 punti e ne vanta 117 sulla tedesca Emma Aicher, seconda con 1.016, e 170 sulla svizzera Camille Rast, terza con 963. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 824 punti, ed è in testa nel superG, mentre Laura Pirovano, vincitrice anche oggi, è balzata al comando della classifica di discesa con 28 lunghezze di margine nei confronti di Aicher. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.

