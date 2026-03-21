Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di sci decisiva la vittoria della trentina in discesa libera a Kvitfjell - VIDEO

Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci grazie alla sua vittoria nella discesa libera a Kvitfjell. La gara si è svolta in Norvegia e ha visto la trentina superare gli altri concorrenti. Con questo risultato, Pirovano si è piazzata tra le quattro italiane ad aver conquistato la Coppa di discesa, insieme a Kostner, Goggia e Brignone.

Con questo successo, Pirovano diventa la quarta italiana a conquistare la Coppa di discesa dopo Isolde Kostner, Sofia Goggia e Federica Brignone. L’Italia completa così una storica doppietta nella stessa tappa e nella stessa specialità grazie anche al trionfo di Dominik Paris Laura Pirovano v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di sci, decisiva la vittoria della trentina in discesa libera a Kvitfjell - VIDEO Articoli correlati Coppa del Mondo di sci, doppietta per Laura Pirovano in discesa libera: vittoria per 1 centesimo in entrambe le gare - VIDEONella prima gara del fine settimana l’azzurra aveva conquistato il suo primo successo in Coppa del Mondo precedendo di appena un centesimo la tedesca... Laura Pirovano da sogno: vince la discesa libera di Kvitfjell e si prende la Coppa del Mondo di specialitàLaura Pirovano vince la terza discesa libera consecutiva di questo suo finale di stagione da sogno, trionfando nelle finali di Kvitfjell. Tutti gli aggiornamenti su Laura Pirovano Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se…I possibili incastri con Emma Aicher; Super Pirovano, vince anche a Lillehammer e conquista la Coppa del Mondo; Laura Pirovano da sogno: vince anche la seconda discesa libera di Coppa del Mondo. Sci, Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa libera: superata la tedesca AicherGrandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo ... msn.com Laura Pirovano conquista la Coppa di discesa libera: fino a un mese fa non aveva mai vinto, oggi è in cima al mondoCi ha preso gusto in Val di Fassa e ha deciso di non fermarsi più: una meravigliosa Laura Pirovano vince anche l’ultima discesa libera femminile della stagione, nelle Finali di Coppa del Mondo in cors ... ilfattoquotidiano.it : Laura Pirovano ha scritto una pagina storica dello sci alpino italiano vincendo la discesa libera delle Finali di Coppa del Mondo a Kvitf facebook Bastava un piazzamento importante per vincere la coppa di specialità ma Laura Pirovano ha deciso di mettersi, ancora una volta, tutte le altre dietro #WinterSport #FISAlpine #AlpineSkiing #SciAlpino #Lillehammer x.com