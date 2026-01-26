Le batterie rappresentano una soluzione chiave per il futuro dell’energia, contribuendo a ridurre i costi complessivi del settore. Secondo il rapporto ‘European electricity review’ di Ember, un think tank internazionale, l’adozione più diffusa di sistemi di accumulo energetico può favorire un abbassamento delle tariffe e migliorare l’efficienza del mercato energetico europeo. Questa evoluzione si configura come un passo importante verso un sistema energetico più sostenibile e accessibile.

Le batterie sono il futuro dell’energia. Lo afferma il nuovo rapporto di Ember (il think tank globale) ‘European electricity review’ in cui si fa presente come in questo modo si possano abbassare i prezzi. Secondo lo studio “ l”Italia come la California potrebbe puntare sulle batterie” proprio “per conservare l’energia e usarla quando serve, abbassando così i prezzi”. “La prossima priorità per il settore elettrico dell’Ue dovrebbe essere quella di ridurre la dipendenza dal gas – avverte l’autrice dello studio Beatrice Petrovich – la dipendenza dal gas non solo rende l’Ue più vulnerabile al ricatto dei Paesi esportatori di combustibili fossili, ma fa anche aumentare i prezzi dell’elettricità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Batterie futuro dell’energia, abbassano i prezzi

