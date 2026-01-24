L’Università di Pisa ha avviato un corso online gratuito intitolato

Pisa, 22 gennaio 2026 - L'Università di Pisa attiva un nuovo corso online gratuito "Internet of Things e Sostenibilità" che è disponibile sulla piattaforma nazionale Edvance e si rivolge a studenti e studentesse, professionisti e professioniste e in generale a tutte quelle persone interessate ad acquisire competenze sulle tecnologie dell'Internet of Things applicate alla transizione energetica. "L'Internet of Things sta già cambiando il modo in cui gestiamo l'energia nelle nostre città", spiega il prof. Giuseppe Anastasi, Delegato del Rettore per la Transizione e l’Innovazione Digitale, nonché docente del corso stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unipi presenta un corso gratuito per il futuro dell'energia

