A Reggio Calabria sono state archiviate 33 posizioni nell’ambito dell’inchiesta “Ducale” sull’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Le accuse contro i politici coinvolti sono state archiviate perché gli elementi raccolti durante le indagini preliminari non permettono di formulare una previsione di condanna ragionevole. La decisione riguarda tutte le persone sotto indagine in questa fase.

“Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Con questa motivazione, su richiesta della stessa Dda di Reggio Calabria, il gip ha archiviato il secondo troncone dell’inchiesta “Ducale”, quello che riguardava diversi esponenti politici, ma non solo, che erano stati accusati di scambio elettorale politico-mafioso. Mentre il filone principale dell’indagine contro la cosca Araniti è già a processo, quindi, cadono le accuse per tutte quelle posizioni che, nell’aprile 2025, la Procura di Reggio Calabria aveva stralciato. E così l’11marzo scorso il gip Giuseppina... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scambio elettorale politico-mafioso, a Reggio Calabria 33 archiviazioni per l’inchiesta “Ducale”: cadono le accuse per i politici

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