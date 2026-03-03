Chiesta l’archiviazione per l’ex assessora pugliese Maurodinoia Pd nell’inchiesta sullo scambio elettorale politico-mafioso

La Dda di Bari ha richiesto l’archiviazione per Anita Maurodinoia, ex assessora pugliese ai Trasporti, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge uno scambio elettorale politico-mafioso. La richiesta di archiviazione è stata presentata nel corso di un procedimento che riguarda il coinvolgimento dell’ex assessora nell’indagine. La decisione finale spetta ora al giudice.

La Dda di Bari ha chiesto l’ archiviazione per Anita Maurodinoia, ex assessora pugliese ai Trasporti, nell’ inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso. L’inchiesta, nel febbraio 2024, portò all’esecuzione di 130 arresti. Centonove imputati sono già stati condannati in abbreviato. Maurodinoia era indagata, ma dagli approfondimenti degli inquirenti non sono emersi elementi tali da sostenere l’accusa a dibattimento. Per questo il pm Fabio Buquicchio, che ha coordinato le indagini della Squadra mobile insieme al collega Marco D’Agostino, ne ha chiesto l’archiviazione. Ora dovrà esprimersi il giudice per le indagini preliminari. L’inchiesta ruota attorno alla presunta compravendita di voti dalla malavita per le elezioni amministrative di Bari del 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

