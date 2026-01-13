Scambio elettorale politico mafioso | il riesame conferma le misure per De Gregorio e Marano

Il tribunale del Riesame ha confermato le misure cautelari per Gavino De Gregorio ed Eduardo Marano, coinvolti in un caso di scambio elettorale politico mafioso e tentata estorsione. Le decisioni rispondono alle indagini in corso e permettono di mantenere le restrizioni adottate, evidenziando la serietà delle accuse e il lavoro delle autorità giudiziarie nel contrasto a fenomeni di corruzione e criminalità organizzata.

Sono state confermate dal tribunale del Riesame le misure cautelari a carico dell'ex consigliere di Terracina Gavino De Gregorio e di Eduardo Marano, accusati di scambio elettorale politico mafioso e tentata estorsione in concorso. Entrambi erano stati arrestati nell'operazione Porta napoletana. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Scambio elettorale mafioso: sospeso il consigliere Gavino De Gregorio Leggi anche: Scambio elettorale mafioso a Terracina: fra gli arrestati il consigliere De Gregorio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Voto di scambio a Capaccio Paestum, chiesto il processo per 8 indagati: c'è anche l'ex sindaco Franco Alfieri; Processo Dominio: le mani della mala sulle elezioni di Statte; Accordi mafia e politica, Dda Bari chiede 24 condanne; Mafia e politica a Bari, chieste 24 condanne: pene fino a 20 anni. Voto di scambio politico-mafioso, Alfieri atteso davanti al Gup il 21 gennaio - mafioso, nell’ambito di un procedimento distinto ma collegato alle precedenti inchieste che lo hanno coinvolto n ... agro24.it

Scambio elettorale politico-mafioso, arresti tra Bari e Foggia: indagato il sindaco di Modugno - Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza tra le province di Bari e Foggia nell'ambito di una inchiesta della direzione distrettuale antimafia su un presunto scambio elettorale ... corriereadriatico.it

Scambio elettorale a Capaccio Paestum: otto indagati rischiano il processo - Tra i nomi eccellenti l'ex sindaco Franco Alfieri e l'imprenditore Roberto Sque ... infocilento.it

Il sindaco di Modugno Nicola Bonasia, al giro di boa del suo mandato elettorale, è stato ascoltato dalla Procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta sul presunto voto di scambio. Le sue dichiarazioni sul programma di governo e campagna elettorale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.