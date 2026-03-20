A Sassuolo, un focolaio di pertosse ha colpito alcuni membri della squadra, costringendo i calciatori coinvolti all’isolamento. La partita contro la Juventus, prevista per domani nella 30ª giornata di Serie A, si svolgerà comunque come programmato. La presenza di alcuni giocatori contagiati ha portato a misure di cautela all’interno del gruppo.

Un focolaio di pertosse ha colpito il gruppo squadra del Sassuolo, che domani affronterà la Juventus nella 30esima giornata di Serie A. Lo staff medico del club neroverde ha quindi provveduto a isolare i calciatori coinvolti. Ecco il comunicato del club emiliano: “Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sassuolo, focolaio di pertosse nella squadra: calciatori isolati

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